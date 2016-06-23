Астана, 23 июня, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Казахстана Карим Масимов сегодня, 23 июня, встретился с главным государственным санитарным врачом республики Жандарбеком Бекшиным, чтобы обсудить ситуацию в селе Еркиндик Шетского района Карагандинской области, где с 19 по 22 июня было госпитализировано девять человек с подозрением на сибирскую язву, двое из них скончались. Главный санврач доложил, что «за последние сутки в селе не выявлено ни одного нового случая заражения среди населения».

prodmagazin.ru Карантин

«Движение скота и продукции из данного населенного пункта прекращено. Ситуация под контролем, все подворья и контакты выявлены, проводится химиопрофилактика, антибиотикотерапия», — добавил Бекшин.

В свою очередь премьер-министр дал поручения Министерству национальной экономики и Минсельхозу.

«Во-первых, нужно обеспечить надежную защиту людей, чтобы это дальше не распространялось. Вторая задача — нам нужен комплекс мероприятий, чтобы в стране таких случаев не было. Персонально поручаю держать этот вопрос на постоянном контроле», — распорядился Карим Масимов.

Глава правительства сообщил, что на следующей неделе намерен лично побывать на месте вспышки сибирской язвы. Масимов также пообещал, что вопросу будет посвящено отдельное совещание.

О состоянии сельчан, находящихся под наблюдением врачей, новых сведений не приводится.

Напомним, в селе Еркиндик в больнице находятся 6 человек, в том числе 1 ребенок. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще 62 человека из контактной группы находятся под наблюдением врачей. Они получают профилактическое лечение.

Всего в селе Еркиндик проживают 467 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, причиной вспышки заболевания стал забой больной коровы без ведома ветеринара. Погиб 50-летний хозяин животного, порезавший палец при забое коровы, а также его соседка, которой мужчина продал мясо. Она успела приготовить фарш и, видимо, попробовала его в сыром виде.

Вскоре жители Караганды стали получать через мессенджер WhatsApp рассылку с информацией, что предстоящее хлорирование воды связано с заражением людей сибирской язвой. Компания «Караганды Су», занимающаяся водообеспечением, слухи опровергла, заявив, что работы являются плановыми и профилактическими.

Отметим, главный санитарный врач исключает версию о заражении коровы сибирской язвой через воду. «Водный путь исключается. За 50 лет мониторинга в Казахстане не зарегистрировано ни одного случая передачи с питьевой водой. И воздушно-капельный путь тоже исключается, поскольку здесь зарегистрирована кожная форма. Корова заразилась в степи, где-то с кормами поступила бактерия», — заявил Жандарбек Бекшин.

В селе введен карантин и объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Напомним также, что 20 июня с подозрением на сибирскую язву были госпитализированы также два жителя Жарминского района Восточно-Казахстанской области (ВКО). Они тоже обратились в больницу после забоя скота. У обоих предварительно диагностировали признаки, возникающие при сибирской язве. Результаты исследований их анализов ждут к 27 июня.