Чебоксары, 23 июня, 2016, 13:17 — ИА Регнум. В Моргаушском районе Чувашии произошло крупное ДТП. При столкновении иномарки с маршрутным автобусом пострадали девять человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

21.мвд.рф Авария в Чувашии: семеро ранены, двое погибли

Авария произошла 22 июня в 17:20 часов в Моргаушском районе на автодороге «Волга — Большой Сундырь — пристань Шешкары». По предварительным данным, 38-летний водитель иномарки «Фольксваген Поло» выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с микроавтобусом. В министерстве предполагают, что житель Марий Эл уснул за рулем.

В маршрутном микроавтобусе рейсом «Чебоксары — Козьмодемьянск — Чебоксары» находились 3 пассажира. В результате ДТП погибли водитель и пассажирка иномарки, которая находилась на переднем сиденье. Другая пассажирка и двое детей (одному из них 8 лет, другому — 1 год и 10 месяцев), а также водитель «Газели» и трое пассажиров получили ранения. По данным регионального МВД, дети находились в салоне легкового автомобиля в детских удерживающих устройствах.

Обстоятельства ДТП выясняются.