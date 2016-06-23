Берлин, 23 июня, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Яхта Dilbar миллиардера Алишера Усманова, валовая вместимость которой составляет 15 917 тонн, признана самой просторной в мире частной яхтой. Такую информацию предоставила германская судостроительная компания Lürssen Werft, сообщает Yacht Harbour.

Diomedia imagebroker RM Яхта Алишера Усманова

Параметры судна: максимальная скорость 22,5 узла (примерно 42 км/ч), общая площадь помещений — 3,8 тыс. квадратных метров. Яхта оборудована дизель-электрической установкой (подобные установки используются на подводных лодках). По оценкам специалистов, яхта Dilbar стоит приблизительно $600 миллионов.

Второй по вместимости яхтой стала Al Said (15 850 тонн), владелец — султан Омана. На третьем месте — яхта Azzam (вместимость 13 136 тонн), принадлежащая эмиру Абу-Даби (ОАЭ).