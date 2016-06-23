Ростов-на-Дону, 23 июня, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Обвинение в секс-насилии над 11-летним ребёнком предъявлено 32-летнему отчиму. Как проинформировали ИА REGNUM в региональном управлении СКР 23 июня, житель Таганрога арестован.

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Согласно материалам уголовного дела, на преступление таганрожец пошёл 14 июня этого года. Насильственные действия сексуального характера злоумышленник совершил, оставшись дома наедине с жертвой. По подозрению в совершении преступления мужчина был задержан 21 июня.

Как отметили в ведомстве, обвиняемый ранее был судим за незаконный оборот наркотических средств, имущественные преступления, хулиганство.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. Обвинение таганрожцу предъявлено по статье 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

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Отметим, что это не первое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершенное на Дону отчимами, или что еще страшнее — родными отцами. По словам детского омбудсмена Павла Астахова, в зоне риска находятся дети из неблагополучных или разрушенных семей, в которых «появляются посторонние люди, сожители, и это основная угроза».

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