Смоленск, 23 июня, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Электроснабжение Смоленской области, нарушенное в результате ураганного ветра 21 июня, на данный момент полностью восстановлено. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 23 июня в пресс-службе ПАО «МРСК Центра» — «Смоленскэнерго».

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К 22:00 22 июня во все обесточенные населенные пункты вернулся свет.

Массовые отключения электричества в Смоленской области были зафиксированы 21 июня — в результате сильного ветра, сопровождавшегося ливнями и грозами, без сета остались населенные пункты сразу в нескольких районах региона. К ликвидации аварий было привлечено 162 аварийные бригады — всего почти 500 специалистов. Несмотря на это, полностью восстановить энергоснабжение в регионе удалось лишь спустя сутки.

Между тем, работы по ликвидации последствий урагана аварийные бригады продолжат 23 и 24 июня. Сотрудники «Смоленскэнерго» уберут потенциально опасные деревья, проведут работы по замене поврежденного оборудования и сломанных опор линий электропередачи, в связи с чем кратковременные отключения электроэнергии не исключаются.