Саратов, 23 июня, 2016, 13:09 — ИА Регнум. «Необходимо выстроить отношения с федеральным центром, а также уделить повышенное внимание ряду объектов», — такую задачу поставил губернатор Валерий Радаев новому министру культуры региона Ивану Кузьмину на фоне того, что финансирование отрасли из регионального бюджета сокращается и в 2016 году составило 940,2 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

gazeta-nedeli.ru Новый министр культуры Саратовской области Иван Кузьмин

Комментируя назначение директора цирка, Валерий Радаев отметил: «Иван Георгиевич Кузьмин — опытный профессионал, глубоко знающий сферу культуры региона. Имеет высокий авторитет у коллег всей области. Он известен на федеральном уровне как один из успешных отраслевых руководителей. Умение выстроить взаимодействия с федеральным центром позволило Кузьмину создать проект «Принцесса цирка», который за несколько лет стал международным, а Саратовский цирк сделать одним из лучших в стране. Иван Георгиевич досконально знает проблемы сферы в муниципальных образованиях, умеет работать с людьми. Перед ведомством стоят серьезные задачи. Уверен, опыт, въедливость, стратегическое мышление Ивана Георгиевича позволят многого добиться в сфере культуры Саратовской области».

23 июня состоялась встреча главы региона с Иваном Кузьминым, на которой Валерий Радаев обозначил ключевые задачи развития областного Минкульта: «Прежде всего, это Саратовский театр оперы и балета, которому нужен ремонт, реконструкция внутренней инфраструктуры, внимания требуют театр драмы, музей краеведения. До конца года стоит задача завершить реконструкцию исторического здания театра юного зрителя. Но также важны объекты культуры не только в Саратове, но и в каждом населённом пункте. Задачи стоят большие, приоритеты обозначены», — подчеркнул губернатор.

В ответном слове Иван Кузьмин подчеркнул: «Понимаю уровень всей ответственности и готов применить все силы, знания и опыт для выполнения поставленных задач, для того, чтобы выстроить взаимодействие всех учреждений — начиная от поселенческого уровня до учреждений культуры регионального и федерального значения».

В этой связи наблюдатели обращают внимание на то, что в Саратовской области сфера культуры по-прежнему финансируется по остаточному принципу. В 2016 году профильному министерству на все про все выделено 940 млн 293,6 тыс. рублей против 1 млн 251 тыс. 877,1 рублей в 2015-м году. При этом выросли расходы на содержание власти.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Валерий Радаев раскрыл причины отставки оскандалившейся своими бесполезными для региона, но дорогостоящими для бюджета поездками в Сингапур и Малайзию министра культуры области Светланы Краснощековой. По словам губернатора, «потенциал культуры Саратовской области огромен. Но, к сожалению, раскрыть его у руководителя ведомства в полной мере не получилось».

«Взаимодействие с федеральным центром и муниципальными учреждениями культуры не налажено, — подвел итоги деятельности министра Краснощековой глава области. — А главное, министру не удалось выработать стратегию развития отрасли. Региону, который ставит амбиционную задачу стать культурной столицей Поволжья, нужны современные подходы, прорывные идеи. Мое решение обусловлено необходимостью усилить данное направление в свете начала в области масштабных культурных проектов, в том числе федерального уровня».