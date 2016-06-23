Москва, 23 июня, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба закончила прием тарифных заявок на 2017 год — предложений оптовых поставщиков об установлении тарифов на электрическую энергию, сообщили в ФАС.

Unsplash Счетчик электроэнергии

Заявки подали 8 генерирующих компании в отношении 28 электростанций, функционирующих в неценовых зонах оптового рынка и 74 компании в отношении 383 электростанций, работающих в ценовых зонах*.

В настоящее время ФАС приступила к анализу поступивших предложений на их соответствие основам ценообразования. Цены на электрическую энергию на 2017 год будут утверждены в 4 квартале 2016 года.