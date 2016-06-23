Москва, 23 июня, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Российский шорт-трекист, двукратный чемпион Европы в эстафете на 5 тыс. метров Дмитрий Мигунов заявил журналистам 23 июня, что отстранен от сборной РФ и не может тренироваться, сообщает «Р-Спорт».

Noelle Neu Шорт-трек

По его словам, он готов просить помощи у коммерческих организаций и, как Иван Скобрев, искать спонсоров. «Хотел бы попросить помощи у Виталия Леонтьевича Мутко (министр спорта РФ), который внимательно относится к спортсменам и помогает им», — сказал Мигунов.

23-летний спортсмен уточнил, что это произошло по непонятным для него причинам. На медобследовании накануне первого сбора его не допустили до тренировок по показанию психолога, однако потом он был допущен — но в сборную РФ на централизованную подготовку уже не попал.