Женева, Швейцария, 23 июня, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о начале экстренной вакцинации жителей Анголы и Демократической Республики Конго (ДРК) от желтой лихорадки, сообщает Reuters.

tiinmoi.org Вакцинация от желтой лихорадки

Вакцинацию, которая начнется в июле, пройдут жители приграничных районов между Анголой и Демократической Республикой Конго, а также жители столицы последней — города Киншаса.

На данный момент в результате худшей за несколько десятилетий вспышки желтой лихорадке в Анголе уже погибло 325 человек. В Киншасе и двух провинциях ДРК была объявлена эпидемия, после того как медики подтвердили заболевание у 67 человек, тогда как еще у 1 тыс. человек есть подозрения о заражении болезнью.