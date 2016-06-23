Пекин, 23 июня, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Самый известный китайский производитель электрокаров BYD подписал соглашение с горнодобывающей компанией Qinghai Salk Lake Industry Group Co. Ltd., специализирующейся на добыче лития в провинции Цинхай на северо-западе Китая.

avufa.ru BYD

В соответствии с подписанным соглашением, до 2019 г. на территории провинции Цинхай будет построен завод, производственная мощность которого составит 30 тыс. тонн карбоната лития в год. Карбонат лития является ключевым компонентом при изготовлении литиевого аккумулятора, используемого во всех электромобилях пишет «Тайпин цичэ».

Месторождение лития в Цинхае охватывает более 5 тыс квадратных километров, а запасы оцениваются 14 млн тонн. С 48% акций месторождения BYD сможет контролировать себестоимость сырья, которая за последние годы увеличилась в несколько раз. Цена 1 тонны карбоната лития выросла с 40 тыс. юаней ($ 6,084) в 2010 г. до 150 тыс. юаней в 2015 году.