Берлин, 23 июня, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Британские фотошпионы сфотографировали на тестах новый кроссовер компании Skoda модели Kodiaq, сообщает «Дейли-Мотор».

ilunaplesk Skoda

Новый кроссовер Kodiaq компания Skoda тестирует для представления на автосалоне в Париже осенью текущего года. Новинка замечена фотошпионами на знаменитой немецкой трассе Нюрбургринг.

Новый Kodiaq является первым крупным внедорожником Skoda, который займет место в модельном ряду Skoda на ступень выше модели Yeti.

Сообщается, что внешний облик автомобиля будет заметно отличаться от предыдущих моделей компании, что должно придать ему неповторимый стиль.

Kodiaq получит просторный салон и один из лучших комплектов оснащения в своем классе. Салон автомобиля обещают отделать качественными материалами, сочетающими элегантность и функциональность.

Новый кроссовер компании Skoda Kodiaq разработан на платформе MQB. Общая длина автомобиля равна 4700 мм.

Кросовер оснастят 1,4-литровым бензиновым двигателем TSI, с двумя вариантами мощности, равными 125 и 150 л.с.

Также в перечень двигателей Kodiaq войдет 1,8-литровый двигатель мощностью 180 л.с. и два дизельных мотора TDI, характеристики которых пока не обнародованы.