Красногорск, 23 июня, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Сразу два нападения на электрички произошли в Подмосковье 22 июня. Сначала хулиганы закидали камнями поезд Москва — Чехов, а затем, спустя всего полчаса, атаке подвергся поезд Серпухов — Голицыно. В результате действий хулиганов пострадала женщина. Расследование ЧП ведет линейный отдел полиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОАО «Центральная ППК».

rzd.ru Электричка

22 июня нападению подвергся поезд Москва — Чехов на перегоне Красный Строитель — Щербинка. От удара камнем, насквозь пробившим окно, травму получила женщина. Для оказания помощи пассажирке вызвали бригаду «Скорой помощи».

Спустя полчаса на том же самом перегоне закидали камнями поезд Серпухов — Голицыно. Разбилось лобовое стекло. К счастью, инцидент не повлиял на управление поездом и обошлось без пострадавших. Тем не менее, поезд остановили, а пассажиров пересадили в другие составы.

Расследованием обоих преступлений занимается линейный отдел полиции на ж/д станции Подольск. Преступникам грозит до 7 лет лишения свободы.

«ОАО «Центральная ППК» призывает не быть равнодушными и сообщать о фактах подобных преступлений в полицию или представителям перевозчика. Став свидетелями таких событий и своевременно передав информацию в правоохранительные органы, вы можете спасти здоровье и жизнь других людей, предотвратить будущие преступления», — заключили в компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобным атакам поезда в Подмосковье подвергаются регулярно. Так, 29 мая неизвестные обкидали камнями поезд Захарово-Москва на остановочном пункте Никольское. В результате пострадала находившаяся в поезде женщина: она получила травму головы. Всего в 2016 году было зафиксировано 297 различных фактов вандализма в отношении подвижного состава.