Киев, 23 июня, 2016, 12:58 — ИА Регнум. В Киеве 22 июня прошла встреча президента Украины Петра Порошенко и заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд. Соответствующую информацию предоставило посольство США на Украине, сообщает УНИАН.

State Department photo Виктория Нуланд и Пётр Порошенко

Во встрече также приняли участие старшие руководители управлений американского Совета национальной безопасности Чарльз Купчан и Селест Волендер. В ходе переговоров обсуждались шаги по выполнению минских договорённостей и реформы на Украине.

После встречи с украинским президентом Нуланд провела переговоры с председателем Верховной рады Андреем Парубием, в которых также участвовали заместитель главы президентской администрации по вопросам внешней политики Константин Елисеев и глава МИД Украины Павел Климкин.

Отмечается, что обсуждение выполнения минских соглашений проводилось накануне визита американской делегации в Россию. Американские политики отметили, что Киев намерен выполнять минские соглашения. По мнению Вашингтона, пока они не будут выполнены, санкции в отношении России сохранятся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча помощника президента России Владислава Суркова с Нуланд состоится в Москве 23 июня. Цель переговоров — обсуждение ситуации с реализацией минских соглашений.