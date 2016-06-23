Курск, 23 июня, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Выезд микроавтобуса марки Mercedes Sprinter на встречную полосу стал причиной крупного ДТП в Фатежском районе Курской области, в результате которого погибли 5 граждан Украины. Об этом, как передают «Известия», сообщила руководитель пресс-службы УМВД по Курской области Лилия Каменева.

Artem Korzhimanov ДТП

По ее словам, пассажирский микроавтобус врезался в фуру Scania, которая ехала по встречной полосе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня на трассе «М-2 Крым» возле населенного пункта Верхний Любаж в Фатежском районе Курской области столкнулись микроавтобус и фура. В результате инцидента погибли пять граждан Украины, еще 7 получили ранения.

По факту крупного ДТП в Курской области было возбуждено уголовное дело.

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