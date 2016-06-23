Москва, 23 июня, 2016, 12:51 — ИА Регнум. В кабине виртуального обслуживания посетителей, которую центры «Мои документы» установили в парке «Музеон», можно подробнее узнать о работе портала госуслуг, проектах «Наш город», «Дома Москвы» и распечатать любой столичный маршрут, сообщается на портале правительства Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Мои документы» установили в парке «Музеон»

Здесь же, начиная с 27 июня, желающие смогут подать заявление о вступлении в брак., а также предлагают услуги видеоконсультанта.

Сообщается, что кабина виртуального обслуживания работает без выходных. С наступлением осенних холодов её планируют перенести в метро.

Отметим, что последние годы в столице растет число разводов. Так, по данным Мосгорстата, сейчас распадается едва ли не каждая вторая семейная пара: на каждые 96,6 тысяч браков приходится в среднем 45,7 тысяч разводов.