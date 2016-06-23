Москва, 23 июня, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Россия в 2015 году экспортировала в Турцию 7 млн тонн нефтепродуктов, став второй страной-импортером по объему, сообщает иранское агентство IRNA.

rosneft.ru Добыча нефти

Из общего объема российского экспорта нефть составила более 3 млн тонн, дизельное топливо — 2,6 млн тонн, другие нефтепродукты — 1,2 млн тонн.

На первом месте по экспорту нефтепродуктов — Ирак, он направил в Турцию 11,4 млн тонн. Замыкает тройку лидеров Иран с 5,6 млн тонн экспорта.

Всего в 2015 год Турция импортировала более 39,638 млн тонн нефтепродуктов, из них нефть составила 25,065 млн тонн. По данным агентства, импорт составляет 93% от необходимого стране объема нефти. Также почти весь газ в Турции импортный.