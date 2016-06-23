Ташкент, 23 июня, 2016, 12:50 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил опасения в том, что ШОС и ЕАЭС могут стать «аморфными организациями, какой стала СНГ». Об этом глава государства заявил в ходе ташкентского саммита ШОС.

ЕАЭС

«Наша задача заключается в том, чтобы ШОС не стал аморфной, бумажной, бюрократической организацией, которой является теперь АСЕАН, не превратиться в такую организацию, как в свое время превратилось СНГ», — заявил Назарбаев.

При этом он подчеркнул, что «ШОС в евразийском пространстве очень важная организация».

«Если США создают зону свободной торговли в тихоокеанском и трансатлантическом регионах, то в середине остаемся мы. В этой связи нам необходимо создать альтернативную аналогию в Евразии», — призвал казахстанский лидер.