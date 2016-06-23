Первый кандидат в губернаторы Тверской области подал документы в избирком
Тверь, 23 июня, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Документы от первого претендента на пост губернатора Тверской области приняла областная избирательная комиссия 23 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.
Первым из кандидатов, принесших документы для выдвижения на пост главы региона стал исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя.
Игорь Руденя намерен баллотироваться от «Единой России» — его кандидатура в качестве кандидата была утверждена сегодня же на партийной конференции.
Выборы губернатора Тверской области пройдут единый день голосования 18 сентября — эти выборы станут первыми прямыми выборами главы региона с 2003 года.
В начале марта прежний губернатор Андрей Шевелев подал в отставку, за несколько месяцев до истечения срока полномочий. Обязанности главы региона с этого момента исполняет Игорь Руденя.