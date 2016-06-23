Тверь, 23 июня, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Документы от первого претендента на пост губернатора Тверской области приняла областная избирательная комиссия 23 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

Георгий Долгопский Резиденция губернатора Тверской области

Первым из кандидатов, принесших документы для выдвижения на пост главы региона стал исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя.

Игорь Руденя намерен баллотироваться от «Единой России» — его кандидатура в качестве кандидата была утверждена сегодня же на партийной конференции.

Выборы губернатора Тверской области пройдут единый день голосования 18 сентября — эти выборы станут первыми прямыми выборами главы региона с 2003 года.

В начале марта прежний губернатор Андрей Шевелев подал в отставку, за несколько месяцев до истечения срока полномочий. Обязанности главы региона с этого момента исполняет Игорь Руденя.