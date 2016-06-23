Улан-Удэ, 23 июня, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Администрацию города Улан-Удэ возглавил Александр Аюшеев, ранее занимавший должность председателя комитета по финансам.

Аркадий Зарубин Здание городской администрации Улан-Удэ

Как сообщили ИА REGNUM в городской администрации, этот вопрос в числе прочих рассмотрели 23 июня на сессии Улан-Удэнского горсовета. В ходе тайного голосования за Александра Аюшеева проголосовали 22 депутата из 27 присутствующих.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, прежний руководитель администрации города Зандра Сангадиев покинул этот пост в связи с тем, что был назначен министром экономики республики. К своим новым обязанностям он приступил с 1 марта текущего года.

В июне стало известно, что за пост руководителя горадминистрации будут бороться два кандидата — Александр Аюшеев и Александр Халбаев.