Минск, 23 июня, 2016, 12:44 — ИА Регнум.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мыслитель (фрагмент)

«Всебелорусское народное собрание» является инструментом народовластия, принявшем программные документы на пятилетку 2016−2020 годов. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, выступая 23 июня в Минске на «Всебелорусском народном собрании» с заключительным словом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Перед выступлением Лукашенко участники мероприятия проголосовали за принятие резолюции и обращения участников собрания к «соотечественникам». Но на этом, отметил Лукашенко, зачитывая своё «заключительное слово», дело не должно завершиться — материалы «собрания» должны быть обсуждены в трудовых коллективах.

Лукашенко отметил, что собрание похожена съезды Компартии времен СССР. Он поблагодарил «руководителей Советской Белоруссии и нашего государства», в частности таких руководителей КПСС и БССР, как Слюньков, Малофеев, Дементей, Кебич. По его словам, они создали «тот базис, на котором мы создаём и развиваем суверенное и независимее государство».

«Никто, кроме белорусского народа не может решать, как ему жить», — сказал Лукашенко.

«Небольшая крамольная мысль — мы с вами приняли программу», — сказал он, характеризуя план на пятилетку, который был опубликован 17 июня — накануне проведения пропагандистского съезда.

Лукашенко предложил «вернуться к практике пленумов ЦК» — установить контроль за реализацию решений «Всебелорусского народного собрания». После благодарностей организаторам и участникам мероприятия он объявил собрание закрытым. Все стоя прослушали мелодию гимна Белорусской Советской Социалистической Республики.

«Берегите себя!», — пожелал на прощанье Лукашенко, покидая зал заседаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня Александр Лукашенко отправится в Узбекистан на саммит ШОС. Там его ждут переговоры с узбекским коллегой Исламом Каримовым, президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.