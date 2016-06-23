Москва, 23 июня, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Сотрудники полиции ЮЗАО задержали в районе подмосковных Люберцев двух мужчин, подозреваемых в хищении у пожилой москвички крупной суммы. Мужчины заявили пенсионерке, что ей необходимо строчное лечение от тяжелой болезни, сообщает 23 июня пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

vladnews.ru Задержание врача

Ранее 69-летняя жительница района Теплый Стан обратилась в полицию, заявив, что стала жертвой мошенников. По словам женщины, на ее домашний телефон позвонил неизвестный и, представившись медиком, сообщил, что результаты анализов, которые она сдавала в больнице, говорят о тяжелой болезни крови.

Мужчина пояснил, что квоту на лечение придется долго ждать, а лечение необходимо незамедлительно, однако оно будет платным. Затем он попросил передать необходимую сумму его помощнику, котрый приедет в течение часа. Пенсионерка передала подъехавшему помощнику 500 тыс. рублей и $500, после чего позвонила в больницу. Оказалось, что названный ей сотрудник там не работает, а ее анализы в порядке.

По подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое мужчин 25 и 29 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело о мошенничестве по ст. 159 УК РФ.