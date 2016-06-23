Вашингтон, 23 июня, 2016, 12:42 — ИА Регнум. В меморандуме сотрудников госдепартамента США, направленном в Белый дом 17 июня, предлагалось воспользоваться «югославским сценарием» для бомбежки правительственных войск Сирии, пишет New York Times со ссылкой на текст документа.

Darko Dozet Американская авиация бомбит Белград. 1999

По мнению сотрудников дипломатического ведомства, Вашингтон должен взять на себя более активную военную роль в Сирийской Арабской Республике, «разумно» применив удалённое оружие и оружие с воздуха. Это, по мнению авторов меморандума, могло бы продвинуть дипломатический процесс под руководством США.

Под удаленным оружием имеются ввиду крылатые ракеты, которые, в частности, коалиция НАТО во главе с США применила в Югославии в 1999 году. Журналист издания Макс Фишер отметил, что это сравнение некоторые считают некорректным: в Сирии активно действуют Россия и Иран, которые могут усилить свою деятельность по поддержке правительственных войск и свести на нет удары США.

Кроме того, в борьбу за власть в Сирии могут включиться разрозненные группировки, как это произошло в Афганистане в 1992 году и в Ливии в 2011 году. В целом, по мнению Фишера, в письме нет ответа, как решать многие важные вопросы по завершению конфликта в Сирии. Один из них — как создать предлагаемую авторами письма бесполетную зону без риска военного конфликта с Россией.

Также ничего не говорится об устранении разногласий даже в самой коалиции, возглавляемой США. Нет и предложений по созданию правовой основы для военных действий против Сирии — любые подобные действия в ООН блокирует Россия."Письмо, скорее, констатирует разочарование или даже возмущение нынешней политикой, чем предлагает конкретные альтернативы», — пишет New York Times.