Ярославль, 23 июня, 2016, 12:41 — ИА Регнум. 29 июня Академический театр драмы им. Ф. Волкова отпразднует свой день рождения и официально завершит 266 театральный сезон. На традиционный праздник приглашен корреспондент ИА REGNUM.

Волковский театр в Ярославле

Указом Губернатора Ярославской области 29 июня утверждено официальной памятной датой — днем рождения Первого русского театра. Этот день Волковский отметит вместе с приглашенными друзьями.

Прошедший сезон порадовал зрителя семью премьерами: «Золотой теленок», «Иванов», «Зеленая зона», «Ревизор», «Провинциальные анекдоты», «Жестокие игры», «Чайка. Эскиз». Каждая из них стала громким событием, особенно спектакль «Золотой теленок», весь сезон проходивший с оглушительным успехом и абсолютными аншлагами. С благодарностью и интересом приняли ярославцы праздничные спектакли-вечера «Новогодняя Зойкина квартира» и «С тобой и без тебя…» к 100-летию Константина Симонова, Ночь искусств и поэтическую лабораторию «Год, в котором я родился».

В сентябре в рамках XVI международного Волковского фестиваля в Ярославль были привезены лучшие спектакли России и зарубежья, при этом впервые в истории — опера в постановке Большого театра. В апреле в рамках VIII фестиваля «Будущее театральной России» свои умения и потенциал демонстрировали студенты театральных вузов.

В этом сезоне спектакли Первого русского театра побывали на фестивалях в Москве, Петербурге, Тамбове, на гастролях во Владикавказе, Махачкале, Черкесске, Ставрополе, Ялте, Севастополе, Рыбинске, Череповце, Белграде, Риге. Наградами были отмечены работа и заслуги артистов Анастасии Светловой и Николая Шрайбера, директора театра Юрия Итина и заведующего музыкальной частью Игоря Есиповича. Актер Владимир Майзингер был избран председателем Ярославского отделения Союза театральных деятелей России.

Особенным событием стало выдвижение спектакля Евгения Марчелли «Месяц в деревне» на премию «Золотая Маска» сразу в шести номинациях. Ярославцы трепетно следили за событиями премии и поддерживали любимых артистов добрыми словами.

В рамках мероприятия планируется возложить цветы к памятнику родоначальника русского театра Федора Волкова, после чего начнется само празднование. В программе — фильм об итогах 266-го сезона, театральные сюрпризы от Владимира Майзингера и Дениса Азарова и новые песни в исполнении «Волков-бэнда».