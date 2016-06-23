Анкара, 23 июня, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил 23 июня, что стоит политикам посещать база ВВС Инджирлик в Турции, однако, отмечает дипломат, военные и технические делегации на ней всегда рады видеть, сообщает Reuters.

U.S. Air Force На авиабазе Инджирлик

Заявление главы турецкой дипломатии связано с информацией, распространенной раннее официальным представителем Минобороны ФРГ, который заявил 22 июня, что Турция не пропустила на базу ВВС Турции одного из высокопоставленных членов оборонного ведомства ФРГ.

Напомним, база ВВС в Инджирлике используется как ВВС Турции, так и авиацией коалиции во главе США по борьбе с ИГИЛ (запрещено в РФ).