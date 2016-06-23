Екатеринбург, 23 июня, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Свердловские муниципалитеты получат денежную добавку на строительство и ремонт дорог. В 2016 году им дополнительно выделят более 510 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

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Изначально размер межбюджетных трансфертов был запланирован в размере 1 млрд 194 млн рублей. Теперь его увеличили до 1 млрд 704,7 млн. Почти на 50 млн рублей больше ранее предусмотренного получит Первоуральск, сити-менеджер которого Алексей Дронов в сентябре намерен побороться за депутатский мандат. На 47 млн рублей больше получит Берёзовский, на 34 млн рублей увеличили финансирование Полевскому, на 31 млн — Режу. Верхотурье получит почти на 24 млн рублей больше, а Алапаевск — на 22 млн рублей.

Отметим, часть свердловчан относится скептически к увеличению финансирования. Некоторые считают, что это сделано исключительно ради выборов. В то же время, некоторые граждане отмечают, что ремонт и строительство дорог в городах действительно ведётся. Если перед выборами отремонтируют дороги и построят новые — это плюс. «Лишь бы дороги простояли до весны», — шутят граждане, вспоминая, как весной нынешнего года асфальт из-за некачественных работ местами сошёл вместе со снегом.