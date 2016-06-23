Токио, 23 июня, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Новый спортивный купе Lexus LC появится на российском авторынке в 2017 году, сообщает портал «Колёса.Ру», со ссылкой на управляющего директора по продажам и маркетингу Lexus Джона Томсона.

Евгений Костин Lexus LC 500

По словам Томсона, эта модель является призмой, сквозь которую можно увидеть вектор будущего развития серийных автомобилей Lexus.

В компании связывают большие надежды с новым спортивным купе Lexus LC, характеризуя его как классический GT и просто потрясающий автомобиль.

Напомним, что мировая премьера нового спортивного купе Lexus LC 500 прошла в рамках Международного автосалона в Детройте в начале 2016 года. Модель спроектирована на совершенно новой платформе GA-L, подразумевающей использование классического привода на заднюю ось. В будущем конструкция GA-L ляжет в основу новых серийных машин марки Lexus.

Спортивное купе Lexus LC 500 2017 модельного года двигателем 5.0 V8 мощностью 467 л.с. с новой 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Помимо того, японская компания представила гибридное купе Lexus LC 500h с 3.5-литровым 6-цилиндровым двигателем внутреннего сгорания, электромотором и литий-ионным аккумулятором. Его суммарная мощность равна 354 л.с.

Цена, по которой новинки будут продаваться на российском авторынке, пока неизвестна.