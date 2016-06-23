Москва, 23 июня, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Полицейский пес по кличке Добрыня, которого российские сотрудники правоохранительных органов подарили французским коллегам, запечатлен на почтовых марках, выпущенных в России. Об этом, как передает M24, сообщили в пресс-службе компании «Почта России».

AP Photo Pavel Golovkin Пес Добрыня

«Выпуск марки номиналом 31 рубль приурочен к проведению в столице первой в истории России Всемирной выставки собак «World Dog Show 2016», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 ноября 2015 г. в Париже произошла серия террористических актов. В результате обстрелов, захвата концертного зала «Батаклан» и взрывов погибли 130 человек.

Пес по кличке Добрыня, которого РФ передала Франции, занял место служебной овчарки по кличке Дизель, погибшей в ходе спецоперации против террористов в Париже.