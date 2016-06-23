Минск, 23 июня, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пятом Всебелорусском народном собрании заявил, что страна готова к новому сотрудничеству с российской компанией по производству удобрений «Уралкалий». При этом Минск настаивает на соблюдении его условий, передаёт БЕЛТА.

REGNUM Александр Лукашенко

Лукашенко отметил, что от новых акционеров «Уралкалия» ему постоянно поступают просьбы о возобновлении сотрудничества с «Беларуськалием» (вместе с «Уралкалием» входил в «Белорусскую калийную компанию» (БКК)).

«Сейчас почти каждый месяц ко мне идет обращение со стороны новых акционеров «Уралкалия»: примите нас, хотя бы примите. Я говорю: будут предложения — готов с вами встречаться», — сказал он.

Президент Белоруссии подчеркнул, что акционеры российской компании готовы объединяться с «Беларуськалием», и Минск не против этого. «Но на наших условиях. Условия нормальные для них», — сказал он.

Лукашенко отметил, что если сотрудничество возобновится, оно может стать очень выгодным.

Напомним, что БКК была создана в 2005 году, объединив «Уралкалий» с «Беларуськалием» на паритетной основе. БКК было дано монопольное право на торговлю белорусским калием. В 2012 году между российским и белорусским предприятиями возник конфликт, и в декабре 2012 года было отменено монопольное право экспорта продукции «Беларуськалия», а в 2013 году «Уралкалий» прекратил продажи через БКК.