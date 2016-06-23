Москва, 23 июня, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Семнадцатилетний юноша упал с площадки четвертого этажа в столичном торговом центре «Атриум», от полученных травм он скончался на месте, передает 23 июня Рен-ТВ.

gotomall.ru ТЦ «Атриум»

Трагедия произошла вечером 22 июня. Известно, что молодой человек был студентом МГТУ им. Баумана. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что юноша мог совершить суицид, однако при осмотре места происшествия и тела погибшего предсмертной записки найдено не было.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня возле дома №19 на Тверской улице Москвы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты. Предположительно, мужчина упал с шестого этажа здания.