Москва, 23 июня, 2016, 12:25 — ИА Регнум. России необходимо занять более жесткую позицию по вопросу сокращения вооружений, поскольку перспектива большой войны на сегодняшний момент стала совершенно реальной. Об этом 22 июня заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Калашников в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Federal government of the United States Ядерный взрыв

«Все эти мантры о том, что войны не будет, поскольку у нас ядерное оружие, ни на чем не основаны. Если вы посмотрите стратегии, в том числе военные стратегии, то это не фантастика. Крылатые ракеты, которых значительное больше у Америки, подлетное время за несколько минут, когда можно в том числе поразить и стратегические носители», — заявил Калашников.

«Например, договор о противоракетной обороне, из которого вышел Буш. Почему? Нам говорят, что опасаться нечего, потому что есть ядерное оружие. Оказывается, возможно. Потому что можно повесить «зонтик» над нами и после этого нанести крылатыми ракетами удар первый опережающий, а затем собирай урожай, 400 км дойти всего до Москвы», — продолжил он.

Ныне перспектива начала масштабных военных действий многим кажется чем-то нереальным и практически фантастическим, однако такая позиция может привести к повторению тех же ошибок, что были произведены накануне Великой Отечественной войны, предостерег парламентарий:

«Это кажется кому-то фантастикой. Может быть, также в 1941 году Сталину казалось фантастикой, что ещё не готовы, не нападут. А оказывается — нет, не фантастика. Поэтому когда мы говорим, должна ли Россия сегодня что-то предпринимать, то ответ — да, должна. Чтобы не состоялась эта война вероятная, нужно пересмотреть договор о запрещении испытания ядерного оружия, который не ратифицировала Америка».

«Мы должны сегодня стоять на своем и не стесняться заявлять о своих ракетах. Например, договор по ракетам средней и малой дальности. Надо выйти из него, и заявить, что он нас не устраивает. Раз вы считаете, что ядерное оружие это сдерживающий фактор — то мы выходим», — продолжил парламентарий.

«И пусть говорят всё, что угодно. Умиротворить можно только силой. Не нападением, а только силой», — подчеркнул Калашников, добавив, что думать о репутационных рисках в глазах Европы бессмысленно, поскольку там критикуют Россию одинаково, вне зависимости от ее политической стратегии.

«Как учения в Польше называются? Анаконда. Анаконда что делает? Душит. Так вот чтобы не дать себя задушить, мы должны думать о своей боеготовности», — заявил депутат.

22 июня, в День памяти и скорби, на ТВЦ прошла передача «Право голоса», которая была посвящена обсуждению причин тех колоссальных потерь, которые понес СССР после вероломного нападения фашистской Германии 75 лет назад, а также тому, возможно ли повторение аналогичного сценария в современной истории.