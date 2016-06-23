Переславль-Залесский, Ярославская область, 23 июня, 2016, 12:24 — ИА Регнум. 23 июня в Культурно-выставочном центре Переславского музея-заповедника открывается выставка «Острые истории». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте культуры Ярославской области, на выставке представлено более 400 экземпляров ножниц из частной коллекции.

фот о сайта muzei-nozhnic.ru японские ножницы

Уникальная коллекция ножниц Владимира Брянова насчитывает более четырех тысяч предметов. Десятая часть этого собрания предоставлена Переславскому музею для экспонирования. До этого она никогда не показывалась в выставочных залах — увидеть коллекцию можно было только на тематическом сайте.

Основу коллекции составляют ножницы из Западной Европы и США, также в ней есть образцы из Китая, Японии, колониальных стран. На выставке в Переславле представлены, в том числе, ножницы XVI в. из Псковского монастыря, ножницы из Швеции с богато и искусно декорированными клинками.

Очень ценные экспонаты — персидские ножницы каллиграфов. В рамках экспозиции серебряные ножницы для шатленов и сами шатлены — обязательный предмет дамского туалета прошлых веков соседствуют с ножницами для маникюра и рукоделия. Рядом с обычными портновскими и парикмахерскими ножницами расположены роскошные — виноградные, для срезания верхушки яйца, сваренного всмятку, свечные и ножницы сомелье. При этом многие экспонаты, оформленные в различных стилях — барокко, модерн, ар деко — могут быть приравнены к произведениям искусства. Многочисленные технические ножницы, конечно, не могут похвастаться декором, но интересны многообразием и особенностями конструкции.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Прелеславль-Залесском историко-архитектурном музее-заповеднике, ножницы Владимир Брянов начал коллекционировать с 2008 года — потому что раньше этого никто не делал.

«Путешествуя по разным странам, везде, где было возможно, он приобретал экспонаты для своего собрания. А владельцы антикварных магазинов прямо так и спрашивали: «Неужели вы — тот самый русский?». Данный проект — выставка памяти коллекционера. О ее организации мы договорились с самим Владимиром Бряновым, но вот увидеть результат он так и не успел. Владимира Ивановича не стало в марте 2015 года. В последние годы он руководил Российским Республиканским научно-реставрационным центром «Росреставрация». Через его руки прошло множество объектов. Самый первый объект в Москве — дом Смирнова на Пятницкой. Один из крупнейших — гостиница Ленинградская. В 2015 году специалисты «Росреставрации» реставрировали наш Спасо-Преображенский собор», — отмечается в официальном сообщении музея.