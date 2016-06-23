В Ярославской области впервые выставляется частная коллекция ножниц
Переславль-Залесский, Ярославская область, 23 июня, 2016, 12:24 — ИА Регнум. 23 июня в Культурно-выставочном центре Переславского музея-заповедника открывается выставка «Острые истории». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте культуры Ярославской области, на выставке представлено более 400 экземпляров ножниц из частной коллекции.
Уникальная коллекция ножниц Владимира Брянова насчитывает более четырех тысяч предметов. Десятая часть этого собрания предоставлена Переславскому музею для экспонирования. До этого она никогда не показывалась в выставочных залах — увидеть коллекцию можно было только на тематическом сайте.
Основу коллекции составляют ножницы из Западной Европы и США, также в ней есть образцы из Китая, Японии, колониальных стран. На выставке в Переславле представлены, в том числе, ножницы XVI в. из Псковского монастыря, ножницы из Швеции с богато и искусно декорированными клинками.
Очень ценные экспонаты — персидские ножницы каллиграфов. В рамках экспозиции серебряные ножницы для шатленов и сами шатлены — обязательный предмет дамского туалета прошлых веков соседствуют с ножницами для маникюра и рукоделия. Рядом с обычными портновскими и парикмахерскими ножницами расположены роскошные — виноградные, для срезания верхушки яйца, сваренного всмятку, свечные и ножницы сомелье. При этом многие экспонаты, оформленные в различных стилях — барокко, модерн, ар деко — могут быть приравнены к произведениям искусства. Многочисленные технические ножницы, конечно, не могут похвастаться декором, но интересны многообразием и особенностями конструкции.
Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Прелеславль-Залесском историко-архитектурном музее-заповеднике, ножницы Владимир Брянов начал коллекционировать с 2008 года — потому что раньше этого никто не делал.
«Путешествуя по разным странам, везде, где было возможно, он приобретал экспонаты для своего собрания. А владельцы антикварных магазинов прямо так и спрашивали: «Неужели вы — тот самый русский?». Данный проект — выставка памяти коллекционера. О ее организации мы договорились с самим Владимиром Бряновым, но вот увидеть результат он так и не успел. Владимира Ивановича не стало в марте 2015 года. В последние годы он руководил Российским Республиканским научно-реставрационным центром «Росреставрация». Через его руки прошло множество объектов. Самый первый объект в Москве — дом Смирнова на Пятницкой. Один из крупнейших — гостиница Ленинградская. В 2015 году специалисты «Росреставрации» реставрировали наш Спасо-Преображенский собор», — отмечается в официальном сообщении музея.