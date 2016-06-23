Лос-Анджелес, США, 23 июня, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Единственным актером, попавшим в первую десятку топ-100 самых влиятельных людей индустрии развлечений по версии журнала The Hollywood Reporter стал Леонардо ДиКаприо.

Цитата из к/ф «Выживший». Реж. Алехандро Иньярриту. 2015. США Леонардо ДиКаприо

Он замыкает первую десятку. По мнению журналистов, ДиКаприо — один из последних актеров старой закалки, и он создает независимое и несерийное кино.

Так, фильм «Выживший», собравший в мировом прокате $532 млн — это, фактически, фильм одного актера. Издание также отметило деятельность ДиКаприо по решению экологических проблем.

На первом месте списка — президент компании Walt Disney Роберт Айгер, за ним — семья Мердок, владеющая компанией 21st Century Fox. Замыкает тройку лидеров глава медиахолдинга CBS Corp. Лесли Мунвс.

В полный рейтинг The Hollywood Reporter также вошли режиссеры Стивен Спилберг, Джеймс Кэмерон и Мартин Скорсезе, телеведущая Опра Уинфри, актриса Дженнифер Лоуренс, актеры Брэд Питт и Роберт Дауни-младший.