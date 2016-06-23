Магас, 23 июня, 2016, 12:22 — ИА Регнум. В Ингушетии множится число должников, не спешащих платить за потребленную электроэнергию. Растет также число тех, кто пытается обмануть государство и ворует электроэнергию, самовольно подключаясь к сетям или пользуясь светом в обход приборов учета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лампочка

Особую тревогу у энергетиков вызывают участившиеся случаи самовольного подключения к сетям теми нарушителями, которые уже были однажды отключены от энергоснабжения. Так, при проведении повторных проверок на 26 объектах в Малгобекском, Сунженском и Назрановском районах, а также в городах Назрань и Карабулак, было выявлено пять самовольно подключившихся потребителей, которые сделали это, уже будучи однажды наказаны, сообщили ИА REGNUM 23 июня в пресс-службе МРСК Северного Кавказа.

Нарушителей, пойманных на воровстве повторно, ждут немалые штрафы. Так, «рецидивисты"-юридические лица за свои незаконные действия могут заплатить от 100 до 200 тысяч рублей.

Стоит отметить, что и злостные неплательщики также несут наказание за свои долги. Так, в мае текущего года были отключены от энергоснабжения 294 абонента. Всего же было сформировано 900 заявок на отключение. Общая сумма дебиторской задолженности этих должников достигла почти 7,8 млн рублей. Как отмечают энергетики, за аналогичный период прошлого года претендентов на отключение было почти в пять раз меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале текущего года долг потребителей Ингушетии за потребленную электроэнергию превышал 1,6 млрд рублей. Доля задолженности за свет физических лиц в общей структуре долга составляла около 600 млн рублей. В числе основных неплательщиков за электроэнергию названы структуры ЖКХ, и в первую очередь муниципальные водоканалы, которые задолжали более 850 млн рублей.

Читайте по теме: В Ингушетии погашены долги за свет на сумму 350 млн рублей

Задолженность Ингушетии за электроэнергию превысила 1,6 млрд рублей