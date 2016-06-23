Тверь, 23 июня, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Игорь Руденя выдвинут кандидатом в губернаторы Тверской области от «Единой России» по решению делегатов конференции Тверского регионального отделения партии «Единая Россия», состоявшемся 23 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

Борис Кустодиев. Портрет генерал-губернатора Финляндии Н.И.Бобрикова. 1902

На конференции делегаты выслушали выступления трех лидеров предварительного голосования, которое проводилось в первой половине июня, — исполняющего обязанности главы региона Игоря Рудени, главы Сандовского района Марины Тихомировой и ректора Тверской сельхозакадемии Олега Балаяна. Каждый из них обозначил направления развития Тверской области, которые, по их мнению, должны быть основными.

Большинство делегатов проголосовали за выдвижение кандидатом в губернаторы Игоря Рудени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Тверской области назначены на единый день голосования 18 сентября. С 2 марта пост губернатора покинул Андрей Шевелев, в качестве врио губернатора областью руководит Игорь Руденя, назначенный президентом.

Прямые выборы губернатора Тверской области проводились в последний раз еще в 2003 году. Тогда явка составила 58%. На пост претендовали 11 кандидатов, в том числе и действующий на тот момент губернатор Владимир Платов, набравший всего 12,3% голосов. По итогам второго тура победил Дмитрий Зеленин, который руководил областью до 2011 года (на второй срок он уже был назначен). Сменил его в 2011 год Андрей Шевелев.