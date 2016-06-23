Себеж, Псковская область, 23 июня, 2016, 12:19 — ИА Регнум. В деревне Заситино Себежского района Псковской области 22 июня, в День памяти и скорби, торжественно открыли монумент в память о защитниках Себежского укрепрайона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного собрания депутатов.

sobranie.pskov.ru Монумент в память о защитниках Себежского укрепрайона

В июле 1941 года 170-я башкирская дивизия на оборонительном рубеже на подступах к Себежу приняла первый неравный бой. Неимоверными усилиями бойцы до последнего удерживали позиции, немногие сумели выйти из последнего вражеского окружения.

Рядом с монументом перезахоронили останки пятерых безымянных советских воинов, поднятых поисковиками на месте проходивших сражений.

По данным пресс-службы администрации Псковской области, Памятник установлен силами администрации Себежского района, скульптор — местный кузнец Владимир Тюрягин.