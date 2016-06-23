Вершина Тёи, Хакасия, 23 июня, 2016, 12:16 — ИА Регнум. В Хакасии работники «Тейского рудника» 21 июня вышли на голодовку. Как сообщил сегодня, 23 июня, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM инициатор голодовки Константин Трещев, акцию протеста он начал утром 21 июня, вскоре к нему присоединилась еще одна сотрудница предприятия. Голодающие требовали выплатить задолженность по зарплате за апрель и май 2016 года.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

«Сегодня, 23 июня, к нам присоединился еще один работник «Тейского рудника». Так как 22 июня была выплата за апрель, задолженность осталась за май. А также нам должны компенсацию за каждый день просрочки выплаты заработной платы. С нами связывались местные власти, в частности, глава поселка Вершина Теи Галина Елистратова. На сегодняшний день нам пообещали, что выплатят задолженность за май. Но пока ничего не перечислили. Мы намерены продолжать голодовку до победного», — сказал Трещев.

По словам собеседника ИА REGNUM, также к голодовке присоединились двое работников УК «ВСТМ» города Абаза. Они требуют погасить задолженность по зарплате.

«На сегодняшний день в Вершине Теи складывается непростая ситуация. Рабочих мест в поселке нет. Люди живут впроголодь. Задолженность по зарплате практически во всех областях. Мы вынуждены выбивать свою зарплату путем голодовок».

В правительстве Хакасии ИА REGNUM сообщили, что специалист выехал на место для проверки информации. Пресс-служба республиканского правительства обещала связаться с корреспондентом ИА REGNUM по итогам выезда.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, это уже не первая голодовка горняков «Тейского рудника». Таким способом они пытались добиться соблюдения трудового законодательства и выплаты задолженности по зарплате, а также протестовали против сокращения персонала.

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