Санкт-Петербург, 23 июня, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга сегодня, 23 июня, в третьем чтении одобрило отмену транспортного налога на три года для владельцев электромобилей, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Льгота будет касаться электрических автомобилей, мощность двигателя которых не превышает 150 лошадиных сил, поэтому элитные Tesla (мощность двигателя — 362−416 л.с.) не попали в этот список, и их владельцам придется платить налог наравне с обладателями бензиновых и дизельных машин.

С данной инициативой выступил единоросс Алексей Макаров. Заметим, первоначально губернатор Георгий Полтавченко дал отрицательное заключение на проект, однако с учетом скромного количества электромобилей в Петербурге было решено все же рассмотреть документ в Мариинском дворце. Закон призван стимулировать увеличение количества экологичных машин. Налог отменяется с 1 января 2017-го по 1 января 2020 года. Ожидается, что выпадающие доходы для бюджета не превысят 535 тыс. рублей ежегодно.

Добавим, что в северной столице также разрешили электромобилям безвозмездно пользоваться зоной платных парковок в центре города и городскими автостоянками.

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По данным специалистов, в Петербурге всего около 300 электрических машин и лишь две станции подзарядки — в аэропорту «Пулково» и в ТРЦ «Галерея». В Россию неохотно импортируют электромобили, так как в стране фактически отсутствует инфраструктура для их эксплуатации. В результате, стоимость среднего электромобиля вырастает на 700 тыс. рублей просто за привоз на заказ из Европы.

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Депутаты ранее назвали «катастрофой» мизерное количество экологичных машин в городе. Сам Алексей Макаров присмотрел себе Mitsubishi i-MiEV — одну из немногих моделей, которую можно приобрести в Петербурге. Кроме того, здесь можно купить отечественную машину Lada Ellada, которая создавалась как такси для Ставропольского края, но регион выкупил лишь 5 машин из собранной сотни. Остальные передали дилерам по себестоимости в 1 млн рублей.