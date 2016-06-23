Тбилиси, 23 июня, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Грузинский эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе утверждает, что группировки, состоящие из «эмиссаров» ИГИЛ (террористическая организация «Исламское государство, запрещена в России), уже активно действуют в различных регионах Грузии. Об этом он заявил в беседе с изданием «Резонанси», которое в последний период уделяет большое внимание исходящей от ИГИЛ угрозе для Грузии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

По информации Арешидзе, эти самые «эмисссары халифата» — достаточно образованные и успешные люди, которые занимаются пропагандой в различных учреждениях и пытаются оправдать идеологию «халифата». По его словам, эти люди успешно проводят идеологическую обработку населения, и в результате такой активности сеть баз фундаментального ислама в Грузии значительно расширилась. «Если раньше база фундаментального ислама была только в Панкиси, то сейчас они существуют уже в пяти регионах Грузии», — пишет автор со ссылкой на эксперта.

Причем, те учреждения, в которых ведут деятельность «эмиссары», Мамука Арешидзе, по его словам, умышленно не называет, так как «они сами не понимают, кому предоставляют агитационное поле».

Грузия, по разъяснению эксперта, является благодатной почвой для посланников «халифата», так как они достаточно легко осуществляют идеологическую вербовку как шиитов, так и суннитов.

Ранее об угрозе ИГИЛ для Грузии в беседе с изданием «Резонанси» говорил грузинский военный эксперт Вахтанг Маисая.