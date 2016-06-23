Токио, 23 июня, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Власти Японии приступили к анализу обломков головной части, предположительно принадлежавшей северокорейской ракете, в надежде получить представление о возможностях ракетной программы КНДР, сообщает Reuters.

Sungwon Baik / VOA Северокорейская ракета

Обломки, которые, как предполагают, являлись компонентами головной части ракеты, были обнаружены на западном побережье Японии 16 июня. Эксперты полагают, что они принадлежали северокорейской ракете большой дальности, запущенной Пхеньяном 7 февраля. Тогда ракета пролетела над юго-западной частью архипелага Окинава.

«Мы проанализируем материалы и уровень примененных технологий», — отметили в Минобороны Японии.

Напомним, 7 февраля 2016 года КНДР совершила запуск ракеты с искусственным спутником земли. В ходе запуска спутник «Кванменсон-4», как сообщали северокорейские СМИ, был успешно выведен на орбиту земли. Тогда шаг Пхеньяна вызвал яростную критику со стороны международной общественности и привел — вкупе с осуществленным четвертым ядерным испытанием — к введению санкций против КНДР.