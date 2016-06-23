Тбилиси, 23 июня, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Задержанный правоохранительными органами Грузии 22 июня Давид Герлиани вором в законе себя не считает, а весь процесс, связанный с его задержанием на Украине и высылкой в Грузию, называет провокацией, организованной экс-президентом Михаилом Саакашвили и «Единым национальным движением».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

Об этом в передаче «2030» телекомпании GDS заявила адвокат Давида Герлиани Тамар Абесадзе. Она пояснила, что вором в законе Герлиани «окрестили» бывшие власти. Он был задержан в 2006 году по обвинению в принадлежности к криминальному миру и осужден на 8 лет лишения свободы. В 2013 году, после смены власти, Герлиани был освобожден из заключения и переехал на Украину.

Со слов адвоката, Давида Герлиани задержали несколько недель назад в одном из ресторанов Одессы, где он находился вместе с друзьями. Представители правоохранительных органов Украины заявили, что у Герлиани документы не в порядке и его должны депортировать в Грузию. По информации адвоката, ее подзащитный утверждает, что операцией по его задержанию на Украине руководил грузин.

Сам процесс отправки Герлиани на родину адвокат депортацией не считает, так как при этом не были соблюдены необходимые условия. По оценке ее подзащитного, это был хорошо поставленный спектакль, так как в Тбилисском аэропорту Герлиани встретила телекомпания «Рустави-2», а лидеры ЕНД представили это событие как план нынешнего правительства по мобилизации в стране криминальных авторитетов в преддверии парламентских выборов.

Что касается поддельных документов, адвокат утверждает, что Давид Герлиани на законных основаниях перешел на фамилию матери — Чачибая и законно получил паспорт на эту фамилию.

Первым о прибытии в Грузию «вора в законе» Давида Герлиани сообщил один из лидеров ЕНД Гиви Таргамадзе. Он подчеркнул, что в Тбилисском аэропорту прилетевшего рейсом с Украины «криминального авторитета» никто из представителей правоохранительных органов не встречал, и сейчас Герлиани свободно перемещается по территории страны. Таргамадзе утверждал, что воры в законе нужны нынешнему правительству, чтобы на выборах оказать давление на избирателей и набрать нужные голоса. Спустя три дня после заявления Таргамадзе министр внутренних дел Грузии сообщил, что Герлиани был задержан при попытке пересечения границы с Арменией в обход пограничного КПП.