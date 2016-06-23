Брюссель, 23 июня, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Продление санкций против России не внесено в повестку заседания Совета ЕС по общим делам 24 июня из-за трех стран, которые решили согласовать вопрос в национальных парламентах, пишет «Укринформ» со ссылкой на дипломатический источник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

По его словам, процедурой «парламентского резерва» воспользовались Франция, Великобритания и Швеция. Если Лондон и Стокгольм успели бы согласовать в парламентах продление санкций до пятницы, поскольку для них это сугубо формальная процедура, то Франция — нет, пояснил источник.

Ранее Сенат Франции голосами 55 из 98 депутатов принял резолюцию, призывающую правительство страны выступить против антироссийских санкций. Когда вопрос о продлении санкций будет включен в повестку Совета ЕС — не уточняется.

Напомним, санкции заканчиваются 31 июля. Постпреды стран-членов ЕС 21 июня согласовали их продление до конца января 2017 года.