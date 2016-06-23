Тбилиси, 23 июня, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-мае 2016 года составил $4070 млн, что на 3% выше показателя аналогичного периода прошлого года. По информации Национальной службы статистики Грузии, экспорт за этот период сократился на 12%, до $780 млн, но импорт вырос на 8% и достиг $3290 млн. Соответственно, отрицательный торговый баланс составил $2509 млн, или 62% внешнеторгового оборота.

Евгений Лансере. Заморская торговля. 1917

Внешняя торговля Грузии со странами Евросоюза в январе-мае текущего года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, уменьшилась на 2%, до $1165 млн. В том числе, экспорт сократился на 24% ($185 млн), а импорт вырос на 4% ($980 млн). Доля стран ЕС в общем объеме внешнеторгового оборота Грузии уменьшилась с 30% (в январе-мае прошлого года) до 29% (в январе-мае 2016 года).

Внешнеторговый оборот Грузии со странами СНГ составил $953 млн, что на 16% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. При этом, экспорт сократился на 30% ($236 млн), а импорт уменьшился на 9% ($717 млн). Доля стран СНГ в общем объеме внешнеторгового оборота составила 23%.

Изменения произошли в тройке крупнейших торговых партнеров Грузии. Хотя первое место по-прежнему стабильно занимает Турция, на второе вышла Канада, а Россия удерживает третью позицию. Внешнеторговый оборот между Грузией и Турцией в январе-мае текущего года составил $621 млн, причем Турция лидирует как по экспорту ($83 млн), так и по импорту ($537 млн). Канада вошла в десятку крупнейших торговых партнеров Грузии лишь с апреля текущего года. По данным за январь-апрель, внешнеторговый оборот между Грузией и Канадой достигал $450 млн, благодаря чему она сразу же вышла на вторую позицию. В январе-мае внешнеторговый оборот между Грузией и Канадой достиг $458 млн).

Россия, начиная с февраля текущего года, занимает третью позицию в десятке крупнейших торговых партнеров Грузии. По данным за январь-май, внешнеторговый оборот между Грузией и Россией достиг $322 млн, в том числе, экспорт составил $67 млн, импорт — $255 млн.