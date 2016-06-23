Рыбинск, Ярославская область, 23 июня, 2016, 12:06 — ИА Регнум. 25 июня в Ярославской области пройдет крестный ход на родину преподобного Серафима Вырицкого — в село Спас-Ухра Рыбинского района, где в церкви был крещен будущий святой. Крестный ход пройдет в рамках празднования 150-летия подвижника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Рыбинской епархии. Преподобный Серафим Вырицкий (в миру — Василий Николаевич Муравьев) родился в деревне Вахромеево Рыбинского уезда. Однако сейчас доступ в деревню затруднен, в ней никто не живет, поэтому крестный ход пройдет только до села Спас-Ухра.

преподобный Серафим Вырицкий

Торжества начнутся 24 июня с службы в в Казанском храме города Рыбинска, затем состоится вечер памяти преподобного, который пройдет в Общественно-культурном центре. В нем примут участие епископ Рыбинский Вениамин и наместник Александро-Невской Лавры Санкт-Петербурга епископ Кронштадтский Назарий. Именно в Александро-Невской Лаврой Василий Муравьев принял монашеский постриг, в ней он проходил служение в 1920-х годах. Также на вечер памяти прибудет правнук Серафима Вырицкого Геннадий Муравьев.

Крестный ход прйдет от села Арефино до села Спас-Ухра. Храм, в котором был крещен святой, в советское время был разрушен и сейчас возрождается. Часть паломников планируют пешком дойти и до деревни Вахромеево, где установлена часовня. Паломников ожидает полевая кухня.

Преподобный Серафим Вырицкий (Василий Николаевич Муравьев) был преуспевающим купцом в Санкт-Петербурге. В 1920 году принял монашеский постриг в Александро-Невской Лавре, пожертвовав все свое состояние на нужды монастырей, позднее стал иеромонахом и духовником Лавры. В 1933 году переехал в поселок Вырица Ленинградской области. В годы войны поселок был оккупирован фашистами. Преподобный Серафим молился об избавлении Родины от врагов, несколько часов ежедневно стоя на камне. Известен своими пророчествами о России. Причислен к лицу святых в 2000 году.