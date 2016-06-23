В России продолжается рост рынка подержанных машин
Москва, 23 июня, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Российский рынок подержанных автомобилей продолжает показывать рост на фоне сокращения продаж новых легковых автомашин, сообщает «АВТОСТАТ».
С января по май 2016 года в России было продано 2,0152 млн подержанных автомобилей, что на 10,7% больше прошлогодних показателей.
Самый высокий рост зафиксирован в Удмуртии (+36,4%).
Заметный рост спроса на подержанные авто продемонстрировали Татария и Санкт-Петербург: 20,6% и 18,7% соответственно.
Вторичный авторынок Москвы показал рост на 8,6%, а подмосковный — на 15,1%.
Челябинская область и Башкирия повысили интерес к вторичному авторынку на 12,4% и 12,9% соответственно.
В пятерку лидеров роста спроса на подержанные машины вошла и Ростовская область с 10,3% роста рынка.
Краснодарский край за год увеличил свой интерес к подержанным автомобилям на 6,4%.
Сокращение роста спроса на автомобили с пробегом отмечено только в Дагестане, где спрос на подержанные авто сократился на 0,9%.
Напомним, что российский рынок новых легковых автомобилей продолжает демонстрировать сокращение, доходящее до 40%.