Москва, 23 июня, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Российский рынок подержанных автомобилей продолжает показывать рост на фоне сокращения продаж новых легковых автомашин, сообщает «АВТОСТАТ».

Стрельцова Наталья ИА REGNUM ГАЗ-21 Волга

С января по май 2016 года в России было продано 2,0152 млн подержанных автомобилей, что на 10,7% больше прошлогодних показателей.

Самый высокий рост зафиксирован в Удмуртии (+36,4%).

Заметный рост спроса на подержанные авто продемонстрировали Татария и Санкт-Петербург: 20,6% и 18,7% соответственно.

Вторичный авторынок Москвы показал рост на 8,6%, а подмосковный — на 15,1%.

Челябинская область и Башкирия повысили интерес к вторичному авторынку на 12,4% и 12,9% соответственно.

В пятерку лидеров роста спроса на подержанные машины вошла и Ростовская область с 10,3% роста рынка.

Краснодарский край за год увеличил свой интерес к подержанным автомобилям на 6,4%.

Сокращение роста спроса на автомобили с пробегом отмечено только в Дагестане, где спрос на подержанные авто сократился на 0,9%.

Напомним, что российский рынок новых легковых автомобилей продолжает демонстрировать сокращение, доходящее до 40%.