Санкт-Петербург, 23 июня, 2016, 12:04 — ИА Регнум. За пять дней после получения сигнала о нефтяном загрязнении Обводного канала в Петербурге с поверхности водоема собрано 16,5 тонн нефтеводяной смеси. Об этом сегодня, 23 июня, сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.

pixabay.com Загрязнение нефтью

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 17 июня жители города обнаружили загрязнение Обводного канала нефтепродуктами и вызвали специалистов. Аварийная бригада подведомственного комитету по природопользованию предприятия «Пиларн» зафиксировала вытекание мазута.

«Чтобы предотвратить попадание нефтепродкутов в Неву и Финский залив, было установлено более 100 метров боновых ограждений. Работы по ликвидации загрязнения продолжались 5 дней», — отметили в природоохранном ведомстве.

Поверхность акватории Обводного канала в районе ЧП была обработана активной пеной.

Как заверяли власти, загрязнение удалось локализовать, и нефтепродукты не попали в акваторию Финского залива.

Добавим, что инспекторы Департамента Росприроднадзора совместно с представителями природоохранной прокуратуры Санкт-Петербурга ведут поиск источника поступления в Обводный канал нефтепродуктов. После установления всех обстоятельств по делу будет принято процессуальное решение.