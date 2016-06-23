Красногорск, 23 июня, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Спустя 75 лет после начала Великой Отечественной войны в Московской области продолжают хоронить солдат, освобождавших Родину от немецко-фашистских захватчиков. В День памяти и скорби, 22 июня в ряде муниципалитетов прошли мероприятия по захоронению останков бойцов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Памятник Неизвестному Солдату в Тучково

По данным пресс-службы правительства Подмосковья, в Тучкове Рузского района в День памяти и скорби были торжественно захоронены останки десяти красноармейцев 50-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Лебеденко. В мероприятии приняли участие представители местных властей, поисковики, жители поселения. Присутствующие почтили память погибших бойцов минутой молчания.

21 июня в Пушкинском районе на аллее славы Невзоровского кладбища состоялась церемония захоронения останков солдата Великой Отечественной войны Дмитрия Павлова, который, как считалось, пропал без вести. Его останки были обнаружены при раскопках под Ельней в мае этого года. В торжественном мероприятии участвовали внучки солдата Павлова, ветераны Вооруженных сил, представители районной администрации, молодежного совета, военнослужащие.

Обелиск неизвестному солдату открыли в Воскресенске во время траурного митинга в День памяти и скорби. В 1941 году, при бомбежке воинского эшелона в районе станции Фаустово, красноармеец погиб и был похоронен вблизи путей. Со временем про могилу забыли, однако в 2007 году при проведении ремонтных работ на железной дороге были обнаружены останки солдата. Останки тогда перезахоронили на кладбище в микрорайоне Новлянский, а в 2016 освободителю был открыт памятник.

«На открытии присутствовали ученики младших классов окрестных школ. Они же первыми возложили цветы. Подрастающему поколению необходимо знать историю своей страны, помнить о подвиге наших солдат в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», — отметил председатель местного отделения «Союза советских офицеров» Николай Хохлов.