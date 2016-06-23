Верхняя Пышма, Свердловская область, 23 июня, 2016, 11:55 — ИА Регнум. В Верхней Пышме Свердловской области осуждены бывший начальник местного отделения ГИБДД и двое его подчинённых. Они признаны виновными в покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору и с причинением значительного ущерба гражданину, а также с использованием своего служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

sarinform.com Сотрудник ГИБДД

Преступление, в котором их признали виновными, относится к апрелю 2015 года. По версии следствия, экс-глава ГИБДД бывший инспектор группы по розыску отдельной роты дорожно-патрульной службы и экс-инспектор отдельной роты дорожно-патрульной службы ввели в заблуждение собственника машины AUDI-Q7, сообщив ему, что номерные агрегаты кузова и двигателя автомобиля поддельные, в связи с чем он якобы подлежит привлечению к уголовной ответственности. Экс-глава отделения ГИБДД предложил автовладельцу продать ему автомобиль за 100 тысяч рублей. После составления договора купли-продажи автомобиля при получении денег он был задержан.

Кроме того, двое его подельников обвиняются в том, что в апреле 2015 года сообщили собственнику автомобиля «AUDI-A6», что документы на его автомобиль будто бы являются поддельными. За ненаправление документов на машину на исследование на предмет их подделки они требовали 25 тысяч рублей. При передаче денежных средств обвиняемые были задержаны.

Оба преступных эпизода были выявлены сами же сотрудниками полиции, а именно, управлением собственной безопасности. Бывший начальник отделения ГИБДД частично признал свою вину по эпизоду с «AUDI-Q7», но позднее отказался от дачи каких-либо показаний.

По данным суда, экс-глава отделения ГИБДД получил три года колонии. Его подельники осуждены на три года девять месяцев и на три года восемь месяцев колонии.