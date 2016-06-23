Москва, 23 июня, 2016, 11:52 — ИА Регнум. В Департаменте информации и печати МИД России воздержались от прямого ответа на вопрос ИА REGNUM, направленный в запросе от 15 июня 2016 года — «Намерен ли МИД России протестовать против установки памятной доски в честь гитлеровского союзника, соучастника блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, маршала Финляндии Карла Маннергейма в Санкт-Петербурге?». Вместо этого, в адрес редакции 23 июня пришел ответ, в котором Департамент информации и печати МИД РФ называет формулировку вопроса агентства относительно «удивления» МИД РФ фактами установки памятников гитлеровским коллаборационистам в Армении и Азербайджане «провокационной».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Пикет против доски Маннергейму

Читайте также: В МИД РФ не знают об открытии памятника коллаборационисту Нжде в Ереване

Гитлерист Маннергейм взял Ленинград? Предатели в Петербурге или в Кремле?

Напомним читателям, что запрос, направленный в МИД РФ содержал следующие формулировки:

«Уважаемая Мария Владимировна!

Недавно МИД России выразил «удивление» фактом установки в столице Армении памятника гитлеровскому коллаборационисту Гарегину Ндже (подробнее: https://regnum.ru/news/polit/2140304.html).

Просим сообщить в установленном законом порядке: выражал ли МИД России «удивление» фактами установки памятников гитлеровскому коллаборационисту Мамеду Эмину Расулзаде в Азербайджане.

Просим сообщить также: намерен ли МИД России протестовать против установки памятной доски в честь гитлеровского союзника, соучастника блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, маршала Финляндии Карла Маннергейма в Санкт-Петербурге».

Публикуем также ответ Департамента информации и печати МИД РФ:

«В связи с Вашим обращением относительно реакции МИД России в связи с установкой памятников М.Э.Расулзаде хотелось бы задать встречный вопрос: проявляло ли информагентство «РЕГНУМ» когда-либо в последние полтора десятка лет интерес к российскому подходу по поводу этих монументов и почему интерес к памятникам, связанным с историей Второй мировой войны, возник у агентства в контексте отношений Азербайджана и Армении?

Полагаем, что, по сути, сама формулировка поставленного Вами вопроса не может расцениваться иначе как провокационная.

По существу хотели бы отметить следующее.

Позиция Российской Федерации по отношению к гитлеровским коллаборационистам хорошо известна и неоднократно озвучивалась представителями российского МИД как внутри страны, так и за ее пределами на международных форумах».

По существу встречного вопроса МИД РФ ИА REGNUM должно сообщить, что не только всегда поддерживало и поддерживает принципиальную позицию МИД против реабилитации нацизма, но и ретрансилировало, например, официальные документы МИД о ревизионистской политике в Прибалтике и тех самых национальных частях Красной Армии из советской Прибалтики, наличие которых официальный представитель МИД, как известно, публично отрицает.