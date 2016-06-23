Ростов-на-Дону, 23 июня, 2016, 11:52 — ИА Регнум. В Ростовской области дан старт жатве. Косовицу озимого ячменя начали труженики южных районов. Как проинформировали ИА REGNUM 23 июня в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона, земледельцы обмолотили более 2 тыс. гектаров, валовой сбор составил 9 тыс. тонн зерна при средней урожайности 48,5 центнера с гектара.

Зинаида Серебрякова. Жатва. 1915

Передовиками производства по традиции становятся хлеборобы Песчанокопского района, собравшие каравай уже с площади 1430 гектаров (урожайность 50,3 ц/га), Сальского района — 200 гектаров (урожайность 49 ц/га), Пролетарского района, где озимый ячмень убран со 150 гектаров (урожайность 40,2 ц/га). Также вывели косилки на хлебные нивы аграрии Орловского, Веселовского и Родионово-Несветайского районов.

Напомним, что хлеборобам Дона предстоит убрать свыше 3 млн гектаров зерновых. Для этого в поля выйдут более 10 тыс. комбайнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на количество полевых выходов в текущем году повлияла непогода, которая буйствовала в течение мая на территории не только донского региона, но и всего юга России. Проливные дожди способствовали развитию болезней, но хлеборобы не дали урожаю погибнуть: вовремя обработали будущий каравай защитными средствами.

Читайте также: На Дону аграрии выкраивают погожие дни и спасают зерно от болезней