Бишкек, 23 июня, 2016, 11:51 — ИА Регнум. В январе — мае 2016 года сбор платежей за предоставленную распределительными компаниями Киргизии электроэнергию составил 5 млрд 710,3 млн сомов (свыше 5,39 млрд рублей), при этом дебиторская задолженность потребителей снизилась на 110 млн сомов (около 104 млн рублей). Об этом сегодня, 23 июня, сообщило ИА «K-news» со ссылкой на пресс-службу «Национальной энергетической холдинговой компании».

web-research.nl Линия электропередач

Отмечается, что дебиторская задолженность населения в указанный период была снижена на 254 млн сомов (около 240 млн рублей) или на 26,6%, а дебиторская задолженность бюджетных потребителей возросла на 35,9% и достигла 547,3 млн сомов (около 517 млн рублей).

Также стало известно, что потери электроэнергии в сетях распределительных энергокомпаний за первые пять месяцев 2016 года составили 14,3%. Таким образом, киргизским энергетикам удалось снизить данный показатель на 2,1% по сравнению с данными за аналогичный период 2015 года, сообщило ИА «24.kg».

Напомним, в конце февраля 2016 года правительство Киргизии поручило руководству распределительных компаний снизить потери электроэнергии до 12,5% — 13,5%, а также в срок до 1 июля 2016 года осуществить переход всех коммерческих абонентов на «умные электрические счетчики».